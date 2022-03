Andrés Cadavid a Juan Carlos Osorio: ¿Por qué no me pisa a mí?

Independiente Medellín eliminó al América de Cali de la Copa Sudamericana desde la definición del punto penal en donde Andrés Mosquera Marmolejo fue la gran figura.

El global quedó 3-3 y todo se definió desde el punto blanco del punto penal tras el 2-1 a favor de América en el estadio Pascual Guerrero de Cali. En esta instancia, el juego se inclinó para el equipo paisa 3-1.

+ Así le quedó la pierna a Luciano Pons tras partido con América

+ Mosquera Marmolejo, héroe. ¡Atajó los penaltis importantes!

Uno de los hechos más importantes del juego se presentó en la primera mitad cuando Juan Carlos Osorio pisó a Juan David Mosquera, un juvenil del DIM que cayó cerca al DT y este aprovechó para pisarlo. Todo quedó registrado en las cámaras y se espera una dura sanción para el estratega.

El pisotón de Juan Carlos Osorio

¡Así no profe!

Juan Carlos Osorio pisoteó a Mosquera del Medellín y para colmo de males después lo encara. pic.twitter.com/x8ZYDwHzvt — JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) March 17, 2022

Ante esto, minutos después de terminar el encuentro, los jugadores del ‘poderoso’ celebraron en el camerino a grito entero. Uno de los que hizo Live (en vivo) fue Felipe Pardo y allí apareció el capitán, Andres Cadavid con un mensaje directo a Juan Carlos Osorio: ¿¿Por qué no me pisa a mí? ¿¿Por qué pisa a ‘Cachi’ y a mí no?