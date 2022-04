Ya prácticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay y la necesidad de sumar de a tres en Copa Sudamericana, la alternancia en sus jugadores sería una posibilidad ante Atlético Nacional.

Sobre esto habló Julio Avelino Comesaña en la rueda de prensa previa al clásico paisa que se llevará a cabo este sábado 30 de abril en estadio Polideportivo Sur.

“Contra Bucaramanga e Inter hubo mucho desgaste. Pero si miramos cómo ellos terminaron los partidos, terminamos mejor que ellos. No debemos distraernos, hay que ganar lo más que podamos”, inició.

Y agregó que “nos vamos a preparar de la mejor manera, con jugadores preparados para el desgaste inicial y otros dispuestos para refrescar el equipo. Después del martes, debemos viajar a Ecuador y nos jugamos una instancia clave en la Sudamericana”.

¿Nómina alterna?: “No tengo la nómina, he estado analizando a Nacional, cómo está nuestro equipo y demás. Hoy entrenamos, haciendo trabajos regenerativos para los que más jugado y un trabajo intenso para los que no han tenido mucha competencia, espero equivocarme lo menos posible”.

Y añadió que “si usted me pide que haga un asado, yo pongo la carne al asador, depende de la carne, tengo que poner el fuego. En la cancha, no voy a tirar jugadores que no den esa frescura inicial, trato de ser honesto y espero poner lo mejor posible”.

Finalizó con mensaje a la hinchada y lamentando que el clásico no se pudiera jugar en el Atanasio Girardot. “Agradecemos a la gente de Envigado y esperamos que haya una fiesta de fútbol, el estadio vestido de rojo y que ellos nos ayuden a ganar”.

“Lamentablemente coincidió una fiesta como el concierto de Maluma con esta fiesta del fútbol y que tengamos que jugar de visitante, son partidos de 40.000 personas”.