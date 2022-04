Comesaña: del “veo los clásicos de otra manera” al mensaje al ‘Arriero’

Este fin de semana se llevará a cabo el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, el cual se llevará a cabo en el Polideportivo Sur de Envigado.

El juego está programado para este sábado 30 de abril a partir de las 4:05 p.m. El local será el DIM y sobre este duelo habló Julio Comesaña este martes en la atención a medios.

“Para mirar al equipo, no podemos dejar de lado a los adversarios, hay unos que complican en lo defensivo o en lo ofensivo. Pienso que si miramos estadísticas en intensidad y tiempo de juego, no hemos sido inferiores”, inició hablando de su equipo.

Luego paso a hablar del rival: “Yo no quiero entrar en temas específicos. Contra Nacional no siento odios ni rabias, es el rival de patio, respeto la institucionalidad. Sabemos lo que representa estos partidos para el hincha, pero no podemos llenarnos de ansiedad. Tener que ganar no dice nada si no se aporta”.

Y agregó que “debemos evaluar permanentemente, el desgaste y la exigencia de los resultados nos hacen ver como alternar el equipo, sin alterar el rendimiento. Contra Nacional, es un partido muy especial, queremos hacer un gran aporte al espectáculo y que sea un gran partido”.

“El clásico golpea al que pierde y el que gana pone contento al hincha. Yo ya estoy muy viejo y lo veo de otra manera”, siguió.

Finalmente, le envió un mensaje al ‘Arriero’: “Al profesor Hernán Darío Herrera también le tengo mucho aprecio, valoro lo que fue como jugador y como entrenador me alegra verlo bien, es de su casa. Nos veremos en la cancha, nos abrazaremos y cada uno defendiendo su equipo”.