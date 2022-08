Andrés Cadavid: lo que dijo del regreso de Daniel Torres y renovación de contrato

Daniel Torres ya entrena en la sede de Independiente Medellín pocas horas después de estampar su firma en el contrato que lo vincula como nuevo jugador del ‘poderoso’ hasta diciembre de 2023.

El experimentado mediocampista dejó su travesía en el fútbol español para regresar al club con el que fue campeón y capitán en el 2016.

En pleno entrenamiento, Win Sports, mientras hacía tomas de los movimientos de Daniel Torres, entrevistó a Andrés Cadavid, capitán del equipo que dirige David González que por estos días se recupera de una lesión. Allí le preguntaron por los capos que hay en el equipo.

“Eso es lo que siempre he dicho, Medellín es un equipo con líderes diferentes. Hay un líder espiritual, hay un líder más organizado, uno más aguerrido, uno loco, uno que tiene más experiencia y ahorita Daniel que acaba de llegar. Es un equipo que está hecho para grandes cosas”.

Luego habló sobre su recuperación y las expectativas con el DIM, sin dejar a atrás el mensaje para la hinchada. “Saludo para toda la hinchada por estar alentando. Siempre he dicho que está entre las dos mejores hinchadas del país y los invito a que se ilusionen; me ha sorprendido el trabajo de David porque trae cosas diferentes y esperamos hacer las cosas bien y que me renueven en diciembre”, concluyó.

El DIM alista su partido de este sábado ante Junior de Barranquilla en lo que será uno de os juego más atractivos de la fecha 7, el cual se disputará en el Metropolitano de Barranquilla sobre las 7: 45 p.m.

En este juego no podrán contar todavía con Daniel Torres, quien será inscrito hasta el 15 de agosto, fecha en la que Dimayor reabre las inscripciones para jugadores nuevos.