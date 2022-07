DIM: David González habló sobre una posible salida de Juan David Mosquera

En las últimas horas surgió una información que vincula a Juan David Mosquera con una supuesta salida del DIM al fútbol del exterior.

Esto indispuso a gran parte de la afición del ‘poderoso’, teniendo en cuenta que se trata de uno de los jugadores con más proyección del equipo y con tan solo 19 años de edad se ganó un puesto dentro del once titular.

+ ¿Qué dijo Marrugo de tener a David González como DT?

Sobre este rumor, el mismo David González, nuevo DT del Independiente Medellín, habló con Radio Múnera y confirmó que es falso.

“Pedroza ara nosotros también. Lo único que te puedo decir es que nosotros no nos guiamos por lo que dicen las redes sociales. No son medios oficiales del club. Es algo que la verdad no tengo conocimiento de que se vaya a ir del Plantel” .

+ La bienvenida a los jugadores del DIM en Aldosivi

“Nosotros no nos guiamos por las redes sociales, no son medios oficiales del club

Juan David Mosquera: No tengo conocimiento de que se vaya a ir del club.

Yesid Diaz: Hace parte del grupo.

No te puedo dar respuesta de que algún jugador se vaya ir.” David González. pic.twitter.com/YhBK4TObuf — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) July 8, 2022

El debut del DIM en la Liga Betplay II – 2022 será este domingo ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 8: 15 p.m.