De Comesaña al hincha del DIM: “No me molesta que me digan burro”

Más allá del puntaje perfecto del DIM en condición de local, han empezado a darse algunos reproches al DT en el Atanasio. ¡Así responde Comesaña!

Independiente Medellín ganó los 6 partidos del año en los que jugó en condición de local (perdió los 5 de visitante). Y en el más reciente, válido por Conmebol Sudamericana ante América de Cali, hubo situaciones que le criticaron al entrenador. Por eso la pregunta que le hicieron al DT en entrevista en el diario El Colombiano: ¿Cómo asume los insultos de los hinchas?

Julio Comesaña y su respuesta a los reproches

“Los asimilo bien porque hace rato que me pasó algo como esto. El otro día me gritaban burro cuando yo hice unos cambios. Me sucedió también en Junior. A mí no me pone mal que me griten burro porque el burro es un animal extraordinariamente solidario, trabajador, luchador, incansable, que no se queja, que siempre va para adelante, que está dispuesto a cargar con todo el peso que le pongan encima. No me molesta que me digan así. Al contrario, me halaga, pues además el burro tiene otros atributos que bueno, otro día los hablamos… ahora, si alguien quiere saber cuáles son, pues me llama y yo se lo digo (risas)”.

Esos gritos que empiezan a aparecer por algunas determinaciones que está tomando en los partidos de Independiente Medellín, son comprendidos por el entrenador. Así lo explicó Julio Comesaña: “Entiendo lo que puede ser la interpretación de la gente y el desespero porque no conoce la realidad del equipo internamente. No conocer cuáles son las situaciones que se plantean. Escuché que estaban protestando. Me imaginé que protestaban porque no jugaba Felipe Pardo, también porque yo no puse a Andrés Ricaurte, pero ellos desconocen la verdadera situación”, explicó.

Así que ante la consulta sobre si eso le afecta o aburre, Comesaña dijo: “La atmósfera de problemas con algunos pocos no. Mientras yo no sea una persona que está incomodando a la mayoría de la gente del Medellín o a los dirigentes, que puedan decir que soy una piedra en el camino del Medellín, no afecta. Estoy acostumbrado a muchas cosas. A mí la gente aquí me ha respetado. Incluso con las barras que había problemas, ya están más tranquilas. Puede ser que algunas cosas mías no les guste, como a mí también hay cosas que no me gustan de otras personas. Pero mi trabajo no está supeditado a que les guste a todos. Aparte, ¿cuánta gente había en el estadio y cuántos son los que gritaban?”.