Daniel Ossa tras el Jaguares – DIM: “Aún no hemos perdido el partido”

El presidente del DIM, Daniel Ossa, habló luego del juego entre Jaguares vs. DIM que no se disputó tras la ausencia de Independiente Medellín por motivos de fuerza mayor.

El cuadro antioqueño no se presentó a la ciudad de Montería tras el caos social que se vive en varias partes del país por el paro armado que decretó el grupo ilegal denominado el Clan del Golfo. Ante esto, un solo equipo se presentó al Jaraguay ante la negativa de Dimayor de aplazar el juego.

En las últimas horas habló el presidente del DIM con ‘Planeta Fútbol´ y allí confirmó que aún ” no hemos perdido el partido”; tiene que llegar un informe disciplinario de la Dimayor.

“El Comité llamará a descargos para poder brindar los argumentos y después de la decisión revisaremos las instancias siguientes. Es un tema del Comité Disciplinario”, inició.

Y agregó que “el hecho no haber asistido a Montería y al partido no es un tema de capricho, tenemos argumentos suficientes, un tema de fuerza mayor. Estábamos faltos de garantías por un tema que se está presentando aún en la ciudad. Recibimos una carta de la empresa de la logística diciendo que no nos podría recoger porque no iban a arriesgar sus buses. La hotelería dijo que no podría cumplir con todos los requerimientos”.

Sobre Fernando Jaramillo, dijo que “el presidente de Dimayor empezó a ver opciones y un cambio de sede surgió. En el momento que empezamos a analizar con nuestro técnico nos dicen que descartado el tema porque Jaguares tiene la postura de no mover horario y ni la ciudad. Teniendo la primera opinión por ser locales se elimina el tema. La Dimayor ofreció opciones, nosotros ante una ciudad militarizada, el comercio cerrado y la gente resguardad en sus viviendas no podíamos ir a jugar un partido de fútbol a desconocer lo que estaba sucediendo”.