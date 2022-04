Comesaña lo tiene claro: “Esas cosas no le gustan a nuestra afición”

Habló fuerte el DT de Independiente Medellín por lo que sucedió en la visita a Guaireña por la Sudamericana. Dijo que, “son cosas elementales” y mencionó a la afición.

El equipo terminó 3-3 ante el cuadro paraguayo con el que comparte grupo en la Sudamericana. Y al menos un par de los goles que encajó se dieron por lo que Comesaña consideró como “errores que no deben repetirse”. Se le dio ventaja a una escuadra que la aprovechó y estuvo cerca de ganar el partido.

Julio Comesaña y el énfasis en los errores del DIM ante Guaireña

-“Estos errores son cosas elementales. No son de correcciones en cancha. No se puede poner colorado por no reventar la pelota, hacer un cierre y sacarlo del estadio. No importa, no podemos hacer cosas que no debemos y que nos marquen goles. Esas cosas no le gustan a nuestra afición”.

-“Guaireña es un verdadero equipo y nosotros sufrimos con errores que no deben repetirse. Los tres goles de Guaireña, un gol en contra y los otros dos goles regalados: el uno en el primer tiempo regalando una pelota innecesariamente y el otro con un pase de cabeza. En el fútbol internacional no deben hacerse estas cosas porque esos errores cualquier equipo los cobra. Debemos irnos contentos por sumar un punto, porque estuvimos muy complicados”.

-“El fútbol tiene cosas inesperadas, pero es una vieja costumbre del fútbol colombiano no rechazarla, sacarla, no sé si les da vergüenza. No se pueden hacer esos errores en un partido internacional, menos en un equipo profesional. No se pueden hacer cosas a ver si resultan (…). A nosotros nos gusta jugar con la pelota como si fuéramos el Manchester City, ellos nos apretaron y cometemos errores. Había que ser serios, seguros y sobrios en el juego. Ofensivamente podemos generar opciones y crear goles, es algo que me deja muy molesto”.

-“Esos errores no podemos pasarlos por alto, hay que encontrar soluciones. No puedo ir decirle al jugador que deje de cometer esos errores. Esto es fútbol profesional, Medellín no es una fundación, ni es una escuela de fútbol, es fútbol profesional. Hay errores que se cometen que son de fútbol menor, hay que estar más atentos, les mostré el equipo. La gente habla mucho, ni vieron jugar a Guaireña y sabía que era un partido complicado, cuando se dan estas ventajas, te liquidan”.