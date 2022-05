Carlos Antonio Vélez y el “error del DIM por no presentarse ante Jaguares”

Independiente Medellín no se presentó al juego con Jaguares y sobre el escritorio, perdería por W.O. Sin embargo, esto no se ha concretado e irá al Comité Disciplinario de Dimayor.

Este tema causó de todo y uno de lo fuertes señalados fue Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, que fue criticado por Carlos Antonio Vélez, quien defendió lo hecho por el DIM, pero manifestó que cayó en un error.

“En la Dimayor la verdad es que uno termina por no entender. Hay una mano durísima. Entonces que pierdan el partido y que aquí mando yo. Un señor técnico del Cali pone en riesgo la vida de un arbitro y no pasa nada. Los dirigentes de ese equipo lo avalan antes de un clásico y no pasa nada. Llaneros no compite. Asciende Unión Magdalena y no pasa nada. El señor Salazar (dueño de Águilas) hace y deshace y no pasa nada”, inició.

Y agregó que “para unas cosas sí hay empoderamiento y para otras no. Hay escogencia del marrano. yo sí espero que algún día la Dimayor nos muestre seriedad a través de todos sus estamentos. Desde el presidente Jaramillo para abajo y que para todo el mundo hay una Ley y una norma. No hacerla flexible para un lado y drástica para el otro. No estoy a favor del DIM; ese es otro tema…”.

“El caso del DIM es que ese partido no puede terminar así, echándole mano al reglamento. El error del DIM está en que sin consultar solamente tira un comunicado a decir no voy. Yo creo que eso se pudo haber conversado. Lo posición de Jaguares es la posición de juego limpio habitual en el fútbol colombiano”, concluyó.