Fernando Jaramillo, contra el DIM y Win Sports: “Esos comunicados…”

Críticas vienen y críticas van tras el compromiso que no se disputó entre Jaguares vs. DIM, correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay 2022 -I.

Uno de los señalados por la opinión pública es el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, quien habló con ‘En La Jugada’, de RCN Radio, y se mantuvo con su decisión de no aplazar el encuentro.

+ Daniel Ossa tras el Jaguares – DIM: “Aún no hemos perdido el partido”

“Las condiciones se validaron con el Alcalde, el comandante de la Policía y el Ejército Nacional”, inició, indicando que la decisión del DIM de no viajar fue apresurada.

También estuvo en contra de Win Sports, canal dueño de los derechos deportivos del fútbol colombiano. que no transmitió. “Sigue siendo un socio estratégico y muy importante. El pronunciamiento (De no transmitir el partido) es muy desafortunado. Debían haber valorado la situación de manera diferente. De la mano de nosotros. Esos comunicados no aportaban nada. A Win se le daban las condiciones por parte de las autoridades para ese desplazamiento. Ellos evaluaron y no querían correr ningún riesgo”.

Finalizó diciendo que “todos buscamos el bienestar de los protagonistas que son los futbolistas, buscamos que tengan las condiciones para jugar al fútbol y desarrollar su trabajo. Tenemos visiones diferentes. Los clubes invierten mucho para poder jugar al fútbol, pagar los salarios y tener las condiciones para que hagan su trabajo. En esto todos queremos lo mismo. Las visiones son diferentes. Hemos hecho un gran esfuerzo para generar las condiciones”.