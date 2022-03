Andrés Ricaurte, ¿le alcanzará para enfrentar a Nacional?

Andrés Ricaurte volvió a los entrenamientos luego de una delicada lesión muscular que lo marginó casi mes y medio. Nacional es el próximo objetivo.

Este domingo se jugará el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Los rojos recibieron una gran noticia previo al encuentro y es el regreso de Andrés Ricaurte a los entrenamientos grupales, luego de haber sufrido una lesión muscular que lo sacó de las canchas en la primera fecha de la Liga BetPlay 2022.

Parte médico del DIM previo al clásico: ¡Novedad con Andrés Ricaurte!

Ricaurte apenas pudo jugar unos minutos contra Deportes Tolima y rápidamente sintió un pinchazo que lo marginó más de un mes. Édgar Méndez, médico del DIM, había manifestado que la última etapa de recuperación dependía, en gran medida, de cómo se sintiera el jugador para reintegrarse a las actividades.

Ricaurte se está poniendo a punto en el tema futbolistico, es normal después de una lesión, si hay un jugador comprometido y líder del equipo es él, no hagamos tanto drama, a él no lo va a vander, estará cuándo en su mejor condición. — Oscar Tobón (@oscartobonc) March 4, 2022

Hoy, el club publicó varias fotografías de Andrés Ricaurte a la par de sus compañeros y dándole buen trato al balón. Sin embargo, según Óscar Tobón, el 10 no estará en el clásico ante Atlético Nacional: “Se está poniendo a punto en el tema futbolístico, es normal después de una lesión”.

Luciano Pons contó cómo se dio su fichaje con el DIM

Esta versión indicó que no hay de qué preocupare, pues algunos hinchas afirmaron que Ricaurte podría ser vendido, factor por el que no había regresado: “No hagamos tanto drama, a él no lo van a vender, estará cuando alcance su mejor condición”.