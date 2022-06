¿Alguna novedad con Luciano Pons en el mercado?

El nombre de Luciano Pons ha hecho algún ruido en el mercado de fichajes por un supuesto interés de Millonarios. ¿Qué saben en el DIM?

Independiente Medellín es el equipo que apostó por él. Lo contrató tras la temporada en Banfield. Llegó casi que en silencio y muy rápido sorprendió gratamente. Marcó varios goles que lo pusieron en un lugar de privilegio tanto en el equipo como en la Liga BetPlay. Es uno de los goleadores del certamen. Ahora su nombre se relaciona con Millonarios, dentro de un rumor que carece de una gestión formal. Así lo explicó el presidente del DIM, Daniel Ossa.

La respuesta del presidente de Independiente Medellín sobre Luciano Pons

“Luciano Pons tiene contrato con nosotros hasta finalizar el año. No creo que vayan hacer ese movimiento (Millonarios). Si lo están pensando ellos solos, no pueden. Nosotros estamos en el medio y no nos han dicho nada. Creo que eso es más especulación de este mercado de pases que cualquier otra cosa”, concluyó Daniel Ossa.

El vínculo actual del argentino con el DIM lo une al club hasta diciembre. Es algo que no ha pensado en cambiarse de parte del club. Del lado del jugador pareciera que tampoco. No es algo que haya manifestado ni tampoco una negociación que esté haciéndose. Puede que sí tenga equipos interesados por su rendimiento, pero de ahí a que existan planes para su salida, no. No en este momento.