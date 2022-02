Alexis García: “No entiendo la reacción de Comesaña” y elogios al DIM

Julio Comesaña se quejó del arbitraje en la derrota del DIM ante La Equidad y Alexis García no entendió el porqué. Terminó hablando muy bien del Poderoso.

El DT de La Equidad atendió la rueda de prensa posterior a la protesta de Julio Comesaña, quien no recibió preguntas, dijo unas cuantas palabras y se fue junto a Felipe Pardo. “Sería muy bonito venir acá a hablar de fútbol, pero no puedo hablar de fútbol sin hablar del arbitraje y lo que pasó en la cancha. No quiero hablar en detalle de estas cosas, ni ofender ni agredir a nadie. Tampoco quitarle mérito a nuestro adversario y si me siento acá para que me pregunten, puedo decir cosas que no debo decir”. Y entonces se retiró.

¿Qué dijo Alexis García de lo sucedido en el partido ante Independiente Medellín?

Empezó respondiendo así: “Es muy pretensioso no aceptar cuando no hace las cosas bien. Es más pretensioso no aceptar cuando las hace mal. Creo que La Equidad jugó un gran partido. Superó a un gran rival. Jugó contra un muy buen equipo, con muy buenos jugadores y muy buenas maneras. Sobre todo los últimos 20 minutos del primer tiempo fueron bastante duros, pero creo que después controlamos el juego. Hizo los cambios en el momento preciso y tuvo para haber aumentado el marcador. Así es que creo que hoy no hay ninguna sombra de duda que pueda empañar una victoria tan bien lograda como la de La Equidad”.

Elogios al DIM: “Al Medellín lo he visto bien de local y de visitante. Lo he visto como un equipo muy difícil, con muy buenos jugadores. Es un equipo grande. Había que controlarlo y después agredirlo con la pelota. Atacamos bien. Fuimos claros en las llegadas a gol y ganamos con justicia (…).Nosotros analizamos a todo Medellín. Es un gran equipo. Hoy tiró todo lo que podía tirar un equipo a la cancha. Terminó jugando hasta con 5 delanteros y nosotros jugamos a contrarrestar un equipo grande que tiene tantas herramientas. El DIM tiene demasiadas. Tiene una caja de herramientas grandísimas de la que puede disponer bastante y nosotros lo que hicimos fue tratar de contrarrestar las cosas grandes que tiene, las flaquezas también y por ahí explotar lo mejor que podíamos. Teníamos planeado un partido empezando y otro finalizando. Nos fuimos al plan perfecto. Nos faltó finalizar un par de jugadas que nos hubieran hecho ganar con mucha más comodidad pero creo que al final hicimos todo bien.”.

Respuesta sobre lo hecho por Comesaña: “No entiendo la reacción. Lo único que puedo decir es que el Medellín es un gran equipo, Comesaña es un gran entrenador, Roberto Carlos es un gran asistente, el dueño del equipo es un gran directivo, el presidente es un gran presidente y La Equidad ganó con justicia. Ganó bien. No sé por qué cuando La Equidad gana siempre hay algo que no está bien, pero me parece que el equipo ganó bien, con justicia. Pudo haber hecho un par de goles más y eso dice lo que fue el resultado del partido y el partido”.

