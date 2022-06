Suárez y la decisión de no volver a hablar del DIM. ¿Por qué?

Terminó el doble cruce de Independiente Medellín con Envigado en los cuadrangulares y así quedó Alberto Suárez. Decisión tomada luego de la polémica.

Cuando terminó el primer partido en Envigado, empezó el tema. El DT vallecaucano respondió a unas afirmaciones del entrenador del DIM y también a Pipe Pardo: “Al profesor Comesaña: no es que contra ellos compitamos de una forma y contra los otros de otra. Competimos siempre de la misma forma. Hay unos que nos dejan jugar mejor y otros que no nos dejan pero siempre con respeto por el rival (…); y para Pardo, “a mí me paga Envigado y no el Medellín. No tiene que venirme a increpar porque no pudieron ganarnos”.

Lo que dijo tras el partido en el Atanasio Girardot

Ese segundo round entre los equipos lo ganó el DIM. Fue 2-1 en el Atanasio Girardot y luego hubo nuevas declaraciones de Alberto Suárez: “Pues al final los que terminaron botando los balones fueron ellos, y tirándose al piso eran ellos. En 72 horas se les olvidó lo que nos habían criticado a nosotros… Mire cómo es la vida, pero bueno, eso es parte del juego y no lo voy a criticar porque es el derecho que tiene cada uno”, empezó.

Y para cerrar el tema dijo: “Ya no voy a hablar del Medellín. Cada vez que digo algo de Independiente Medellín ya me quieren matar y no yo… Si está para ser finalista, pues que lo sea y si es campeón pues hasta me les canaleo en la fiesta”. Envigado pasó a ser el primer equipo que se queda sin opciones de llegar a la final de la Liga BetPlay. Le quedan partidos de local ante La Equidad y visitando a Deportes Tolima. Será juez en el grupo.

Lo que dijo Alberto Suárez de Independiente Medellín