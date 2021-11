Después del empate 0-0 contra Atlético Nacional y de la eliminación del Deportivo Independiente Medellín de la Liga BetPlay 2021-II, Adrián Arregui reconoció que él y sus compañeros del Rojo no estuvieron “a la altura”.

Sin embargo, el volante se molestó por las críticas que recibió de parte de Jorge Eliécer López, de Múnera Eastman Radio, quien opinó que las excusas del argentino “estaban de más”, pues los integrantes del Poderoso “caminaron” y le fallaron a la afición dentro del terreno:

“Yo tengo los huevos bien puestos para venir acá a ofrecer disculpas porque me hago cargo, sino mando un pelado y listo (…) Si yo vine acá para salir campeón ¿o vos te pensás que me vine de Independiente a qué acá? Vine acá porque quiero al club, porque quiero salir campeón, porque quiero pelear por algo, no vine acá porque me daba lo mismo. ¿O vos te pensás que nosotros, con todo lo que nos pasa, yo puedo salir con el niño tranquilo a cualquier lado? No, me tengo que encerrar en mi casa. Sufre mi mamá, sufre mi mujer, sufre mi hijo. No puedo ir a ningún lado”.

Y añadió: “Si yo no vengo a poner la cara acá, ¿quién viene?, ¿el profe solo? (…) ¿O ustedes piensan que nosotros los jugadores entramos a la cancha y nos da lo mismo si la gente viene o no, si compra la boleta o no, si nos putean o no?”.

“A mí me duele igual que a vos y más, aunque no lo creas. ¿Porque jugamos al fútbol y cobramos más plata no nos tendría que doler? No, no es así, estás equivocado (…) Sé que hace cinco campeonatos que no entramos a los ocho ¿o te pensás que no lo sé? Lo sé y es lo que más me duele”, cerró el mediocampista.

Adrián Arregui le respondió algo furioso al periodista que lo cuestionó (a partir del minuto 17):