Acaba de salir del DIM y tiene la ilusión de jugar en Deportivo Cali

Una de las bajas que más se cuestionó en el DIM fue la salida de Juan David Mosquera al Portland Timbers de la MLS con solo 19 años de edad y más de 60 partidos como profesional.

Sobre esto habló el popular ‘Cachi’ en las últimas horas con el ‘Super Combo del Deporte’ , de RCN Radio, y allí confesó su deseo de vestir, algún día, la camiseta del Deportivo Cali.

“Fue una decisión en conjunto irme para la MLS, creo que es una oportunidad bonita y aspirando a mucho más, creo que será un trampolín para saltar a otra liga más poderosa”, inició.

Y agregó que “era mi mayor miedo y sigue siendo mi mayor miedo quedarme en una liga como la MLS, pero lo tomo como un reto”.

Luego de preguntaron por qué no debutó en Deportivo Cali y sí en el DIM: “Tuve un pequeño acercamiento con Cali y me favorecía mucho a mi, pero no tanto a la Escuela Sarmiento Lora en futuras ventas y había que ser agradecido con la escuela, por eso nunca llegué al equipo”.

Sin embargo agregó que “Tengo la ilusión de vestir algún día la camiseta de Deportivo Cali”.

