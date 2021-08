¿Tambalea la continuidad de Edwin Cardona con Boca Juniors?

Edwin Cardona no ha podido volver a sus días tranquilos en Boca Juniors. Los medios argentinos lo tienen en la mira y pocos le han perdonado que se hubiera ido para Colombia al terminar la Copa América 2021, en lugar de darle una mano al elenco porteño en la Copa Libertadores.

Actualmente, en la Liga Argentina no le faltan las críticas. El diario Olé no fue muy condescendiente con su rendimiento durante el duelo ante Argentinos Juniors que terminó empatado por 1-1, en el que vio la tarjeta roja al minuto 76. “Picó un penal contra River y se pidió vacaciones en medio de la Copa. Indescifrable. Capaz de convertir un gol y hacerse expulsar en el mismo partido”, comentaron.

Y parece que los comunicadores gauchos no son los únicos que no están a gusto con el mediocampista. Los directivos estarían también pensando en algún negocio, puesto que el futbolista de 28 años tiene sus derechos deportivos en el Tijuana, de México. El cafetero llegó en agosto del 2020 en condición de préstamo con opción de compra y no se vislumbran intenciones de ello, sabiendo que el contrato vence en diciembre de este año.

Juan Román Riquelme ha sido su defensor principal, pues fue quien lo incorporó al club, pero igualmente ha tenido que sufrir la decepción de las decisiones del antioqueño y ahora la incertidumbre es si lo perdona del todo para darle continuidad o lo dejan ir.