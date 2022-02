El día que toda Colombia esta esperando llegó. Luis Díaz debutará en la que para muchos es la mejor liga del mundo: La Premier League.

Lo hará en el juego de este jueves en el que que Liverpool recibe a Leicester por la fecha 24 de la liga inglesa, en el que Jurgen Klopp optó por darle la confianza y estar desde el vamos.

⭐ TEAM NEWS ⭐

Your Reds line-up to face @LCFC tonight, with @LuisFDiaz19 making his @PremierLeague debut! #LIVLEI

— Liverpool FC (@LFC) February 10, 2022