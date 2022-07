Sánchez y Mina los centrales colombianos más costosos del planeta

Los defensores centrales Yerry Mina y Davinson Sánchez está en el ranking de las 10 duplas más costosas del mundo según Transfermarkt.

A pesar de que en el último tiempo no han tenido su mejor nivel en la Selección Colombia y esto les ha costado críticas por parte de los hinchas ante la no clasificación de la ‘Tricolor’ al Mundial de Catar, el portal especializado en fichajes dio a conocer las duplas defensivas más costosas del mundo y hay dos jugadores colombianos en este top.

En el quinto lugar del ranking aparece la dupla del Tottenham conformada por Cristian Romero (Argentina) y Davinson Sánchez (Colombia), el valor de esta dupla es de 92 millones de euros. Por su parte en el décimo lugar está la dupla del Everton, Yerry Mina (Colombia) y Michael Keane (Inglaterra) que tienen un valor de 59 millones.

Ambos jugadores colombianos están realizando sus respectivas pretemporadas para lo que será el comienzo de la Premier League en la primera semana de Agosto.

