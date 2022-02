“Nunca he tenido un jugador así”: Klopp sobre Díaz previo al juego de Champions

Siempre que Jurgen Klopp atiende una rueda de prensa con Liverpool, elogia al colombiano Luis Díaz y cada vez con mejores palabras.

Esta vez, en la previa al juego de octavos de final de la Champions League vs. el Inter de Milan, el estratega alemán destacó la alegría del guajiro en todos los entrenamientos, recalcando que es un jugador de primera clase que seguramente tendrá minutos ante el cuadro italiano.

+ El cambio de look de Luis Díaz para jugar la Champions

+ ¡La canción de los hinchas de Liverpool para Luis Díaz!

“Es un chico top, un jugador de primera clase. Lo demostró ya en dos apariciones que tuvo para nosotros ahora. El último juego en el que no entró. Como es para un jugador nuevo, tienes que acostumbrarte a diferentes cosas en el equipo. Tenemos a todos los demás jugadores en forma para que sepan exactamente lo que quiero de ellos”, inició.

Y agregó que “le damos un poco más de tiempo a Luis para que se adapte, pero es un jugador increíble. Su alegría y amor por el fútbol es tan evidente.”.

Luego, más elogios para el exPorto. “Cuando lo ves entrenar, no puede dejar de sonreír. Nunca he tenido un jugador así, es una locura. Estamos muy, muy felices de tenerlo aquí, es absolutamente genial. Esperamos mucho de él en el futuro; ahora ya pero en el futuro también. Tengo un buen presentimiento de que será una muy buena historia con Luis en Liverpool”.

Jürgen Klopp explained why the Reds have to produce a ‘top-class’ performance to gain a positive result at the San Siro during his pre-Inter press conference.

— Liverpool FC (@LFC) February 15, 2022