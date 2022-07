Miguel Borja: lo poco que tardó su primer gol en River y lo que dijo

No alcanzó a ser récord, pero sí un dato muy destacado en el club. Miguel Borja rápidamente empezó a marcar con River y de qué forma.

Solo necesitó 32 minutos en cancha para lograr su primer tanto. Había debutado con 17 minutos ante Gimnasia. Ahora tuvo 29 más contra Aldosivi, pero a los 15 ya había marcado. Se encargó de hacer el tercero en el triunfo por 0-3. Así que superó los registros de otros goleadores destacados en el pasado reciente de River: Ignacio Scocco (37), Teo Gutiérrez (87 minutos), Lucas Pratto (177) y Lucas Alario (194). Solo lo supera Santos Borré (19 minutos).

Lo que dijo Miguel Borja tras su primer gol en River

“Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite”, declaró tras el partido.

Y agregó: “El defensa me cerró bien y vi a Lucas Beltrán que estaba solo. Obviamente hay que pensar en el equipo, mi gran meta. Me gusta tirar un poquito de magia, siempre con el respeto hacia el rival”.

¡El golazo de Miguel Borja! (ESPN)

Las asistencias de Borja (ESPN)

River no podía con Devecchi, hasta que Borja bajó ¡DE PECHO! un centro de Nico De La Cruz y Palavecino marcó el primero del partido ante Aldosivi en Mar del Plata. pic.twitter.com/oGmFTPGNYp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2022