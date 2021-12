¿Luis Orejuela de Sao Paulo a Gremio?

El colombiano que no ha tenido mucha continuidad en Sao Paulo suena para volver a Gremio, según cuentan los medios deportivos de Brasil.

Los rumores en el fútbol brasileño indican que el lateral jugará en la ciudad de Porto Alegre. Luis Manuel Orejuela cambiaría de club, ya que en el Sao Paulo no tuvo muchos partidos y no es tenido en cuenta por el director técnico Rogério Ceni.

En la temporada, Orejuela solo ha jugado 15 partidos y en todas las competiciones en las que juego el equipo tricolor. En 12 ocasiones fue titular y tiene un gol a su favor.

El portalGloboesporte afirmo que, Luis Orejuela volverá al Gremio de Porto Alegre en condición de préstamo, Sao Paulo extendió su vinculación con el jugador colombiano hasta el 2025 y el pago del sueldo del jugador será pagado por ambos clubes. El lateral de 26 años, nacido en la ciudad de Cali jugará su segunda temporada en el club en el que también se encuentra Miguel Ángel Borja.

Con Gremio, Orejuela jugó 31 partidos entre torneos locales y Copa Libertadores, más de los que ha competido con Sao Paulo. Se espera que el colombiano pueda retomar la continuidad en su nuevo equipo y poder disputar varias competiciones con el tricolor gaucho.

