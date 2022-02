Luis Díaz se adaptó rápidamente al juego del Liverpool y en apenas cinco apariciones ya se ha ganado el cariño de la hinchada inglesa.

Luis Díaz podría convertirse este domingo en el segundo jugador colombiano en quedarse con la tradicional EFL Cup de Inglaterra. El guajiro llegó hace pocas semanas a Liverpool, su nuevo club, pero desde el primer minuto mostró condiciones y una adaptación totalmente exitosa. Ante Chelsea en Wembley, Klopp se la jugará con él.

Hace pocos minutos, Liverpool publicó su alineación titular para medirse al Chelsea en la final de la copa local. El colombiano es noticia, pues irá desde la partida en el equipo británico para buscar su primer titulo oficial en territorio inglés. Para muchos, esto fue algo sorpresivo pero gratificante.

Here’s our line-up for the #CarabaoCupFinal 🏆🔴

— Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022