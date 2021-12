Luis Díaz y Duván Zapata, los mejores colombianos para The Guardian

The Guardian puso entre los 100 mejores de Europa a los dos delanteros de la Selección Colombia.

El jugador del Atalanta, Duván Zapata se encuentra en el puesto 83, después de sus 9 goles en la Serie A de Italia y sus 3 tantos en la Champions League del 2021.

Por otra parte Luis Díaz, goleador del Porto de Portugal se ubica en el lugar 87. Díaz, convirtió 12 goles por liga local y anotó 2 tantos en la Liga de Campeones.

Ambos jugadores fueron tenidos en cuenta por parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia para disputar la Copa América y los partidos por la Eliminatoria.

The 100 best male footballers in the world 2021: Nos 100-71 https://t.co/F02PUgniq2

— The Guardian (@guardian) December 21, 2021