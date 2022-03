Luis Díaz, uno de los atacantes más productivos en Europa

El colombiano Luis Díaz sigue siendo destacado por su trabajo con el Liverpool y su aporte al fútbol europeo desde su posición.

A pesar de solo tener un gol desde su llegada a los ‘Reds’ el delantero de la Selección Colombia sigue estando presente en el buen funcionamiento del equipo. Su importancia y entrega en lo táctico ha sido destacado por los medios ingleses que están pendientes de la contratación más sonada del Liverpool.

El portal inglés The Analyst realizó un top 10 sobre los jugadores más productivos a la hora de transportar el balón desde su posición de atacantes y aunque Díaz no se encuentra entre el ranking de los 10 futbolistas. Tuvo un lugar especial y no dejaron de resaltar la labor del goleador guajiro.

+Andrés Román y Millonarios, ¿cómo sigue la historia?

+Natalia Gaitán y su pensamiento sobre la Copa América Femenina

El buen rendimiento de Luis Díaz con el Liverpool y su participación con el Porto han sido importantes para que el portal dedicado a las estadísticas hable sobre el liderazgo del colombiano en los lanzamientos y los goles marcados en la temporada 2021-22. Con el equipo portugués, Lucho obtuvo 10 anotaciones y 46 lanzamientos; desde su llegada la equipo dirigido por Klopp, Díaz agregó 10 tiros y un gol a su cuenta personal.

La suma de estas estadísticas lo llevan a estar por encima de futbolistas como Vinicius y su ahora compañero Mohamed Salh en comparación con los misma temporada.