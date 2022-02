Luis Díaz, pendiente: Liverpool informó las bajas para la final ante Chelsea

Liverpool ultima detalles para enfrentar al Chelsea en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, también conocida como la Carabao Cup.

En la ante sala a este juego, el conjunto que dirige el alemán Jurgen Klopp emitió un comunicado del Departamento Médico y confirmó la lesión de dos jugadores.

Pepijn Lijnders, ayudante de campo de Jürgen Klopp, se refirió este viernes a las lesiones de Roberto Firmino y Diogo Jota, quienes no estaría el domingo ante el cuadro de Londres, lo que le abre la posibilidad de nuevo a Luis Díaz dentro del once inicial.

Firmino, descartado. “Está haciendo todo lo posible, pero no va a llegar. Esperemos recuperarlo pronto porque ustedes ven y saben lo importante que es por nuestra manera de jugar”.

Por otro lado, a Diogo Jota lo esperarán hasta el final. “Por el momento no presentó molestias en las cosas que hizo, es decir, correr en línea recta, cambiar de dirección, algunos trabajos con pelota, eso es una buena señal. No lo descartamos para el domingo, pero va ser un desafío que pueda estar”.

