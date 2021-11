Los retos de la dupla Duván Zapata y Luis Muriel con el Atalanta

El fútbol colombiano ha vuelto a situarse en los últimos años como una de las principales potencias de Sudamérica. Parte de ese crecimiento se debe a James Rodríguez, que explotó en el Mónaco para luego irse al Real Madrid. Varios jugadores han seguido sus pasos y se han consolidado en la élite como Juan Cuadrado, David Ospina, Yerry Mina o, en su día, Radamel Falcao, que actualmente vive una segunda juventud en el Rayo Vallecano.

En Italia, hay dos jugadores que deben liderar la faceta ofensiva del combinado tricolor: Luis Muriel y Duván Zapata. Ambos son delanteros veteranos, con gran explosividad y buen remate y que, además, comparten equipo: el Atalanta de Bérgamo. Con los italianos han vuelto a firmar registros goleadores que hacía años que no firmaban. El exdelantero del Sevilla no ha bajado de los 25 goles desde la temporada 2019-20, mientras que el ex de la Sampdoria, hace dos que como mínimo ha marcado 19 dianas. Dos goleadores que se complementan muy bien.

El reto con el Atalanta

El juego ofensivo y sin demasiado control defensivo de los de Gian Piero Gasperini hace que sea uno de los equipos que rompe todos los pronósticos iniciales antes de los encuentros. El Atalanta bebe mucho del estado de forma de sus figuras. Cuando tienen un buen día, son capaces de ganar por goleada a cualquiera. Y, al contrario: si el rival les coge la idea, sufren como pocos en los últimos metros. No es de extrañar que sean de los equipos más equilibrados en cuanto a goles marcados y goles recibidos de Europa.

Con respecto al conjunto lombardo, lleva tres temporadas entrando en la lucha por el Scudetto, pero ha fallado en el momento definitivo, quedando terceros clasificados en la temporada 2018-19, la 2019-20 y la 2020-21. ¿Volverán a terminar este año en el podio? En el último trienio, también han llegado dos veces a la final de la Copa de Italia y en dos ocasiones han pasado de la fase de grupos de la Champions League. La mejor participación fue hace dos cursos, cayendo contra el PSG en cuartos de final cuando tocaban las semifinales con los dedos.

Actualmente, en la Serie A están en zona Champions, alejados de Milan AC y Nápoles, los dos primeros clasificados. En las próximas semanas tienen duelos directos contra Lazio, Juventus de Turín o Cagliari. En Europa, siguen luchando en uno de los grupos más ajustados, el F, donde todos pueden pasar ronda, ir a Europa League o caer eliminados con Manchester United, Villarreal y Young Boys.

Volverse a clasificar para la máxima competición europea vía tercera posición, pasar de la fase de grupos y volverse a plantar en la final copera son tres de los retos que se ha marcado Gasperini esta temporada para el conjunto bergamasco. Son uno de los equipos más atractivos de ver para los aficionados por su carácter ofensivo, pero, para marcar diferencias, necesitarán los 45 goles de la dupla colombiana Zapata-Muriel.

Los deberes con Colombia

La pareja del Atalanta no solamente debe liderar a su equipo en la liga italiana y por Europa, sino que deben hacer lo mismo con su país si quieren estar en el Mundial de Qatar 2022. Actualmente están clasificados, a falta de seis partidos, en la cuarta posición con 16 puntos empatados con Uruguay y ligeramente por encima de Chile (13), Bolivia (12), Paraguay (12) y Perú (11).

La próxima jornada de selecciones tendrá lugar la segunda semana de noviembre. Colombia debe jugar contra Brasil, virtualmente ya clasificada, como visitante; mientras que reciben a Paraguay, un rival directo que quedaría descolgado en caso de victoria. Los goles serán más necesarios que nunca en estas dos citas.