Marlos Moreno es un trota mundos con apenas 25 años de edad y aunque todavía pertenece al Manchester City, no se ha podido consolidar en Europa.

Sin embargo, el colombiano ha tenido un leve mejoría en la última temporada con relación a sus años anteriores; en su más reciente equipo, el Kortrijk de Bélgica, jugó 34 compromisos e hizo dos goles. Todo parece indicar que no continuará en esa Liga, razón por la que se avizora una nueva cesión.

En los últimos días se conoció que Manchester City lo mandó a probarse al Troyes, club que ascendió a la Ligue 1 luego de varias temporadas y que hace parte del City Football Group. Con este equipo ha jugado un par de amistosos; sin embargo, su futuro no estaría ahí.

Todo parece indicar que tras varios día con el club francés, donde el entrenador Bruno Irles quiere contar sus servicios, el ex Atlético Nacional quiere regresar a Inglaterra, motivo por el que entraría a revisar junto con su representante algunas ofertas desde el Reino Unido.

Ante esto, se conoció que desde la Championship hay interesantes ofertas por Marlos, en lo que él cree que será un buen camino para retornar al Manchester City. Históricos como el Sunderland y el mismo Middlesbrough están interesados en el cafetero.

De concretarse este sería el octavo club para Marlos Moreno desde salió de Atlético Nacional como una de las figuras con mayor proyección. Ha vestido las camisetas de Deportivo La Coruña, Girona, Flamengo (Brasil), Santos Laguna (México), Portimonense (Portugal) y su mejor versión la ha mostrado en Bélgica con Lommel y Kortrijk.

