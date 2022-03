En cada rueda de prensa, Luis Díaz es protagonista por lo que dicen de él no solo Jurgen Klopp sino que también sus compañeros. Esta vez el encargado de elogiar al colombiano fue Fabinho.

En la previa al juego de vuelta por los octavos de final de Champions League ante el Inter de Milan, el mediocampista brasileño habló con los medios de comunicación y allí dedicó un espacio para hablar del exjugador del Porto.

“Realmente es impresionante, lleva aquí un mes, jugando a un nivel realmente alto. Fue muy importante en la final. Fue uno de los mejores jugadores”, inició el brasileño.

Y agregó que “(Díaz) es muy bueno, no siempre es fácil cambiar de país. Parece que lleva aquí mucho tiempo. Es realmente impresionante”.

Finalizó contando una anécdota con el colombiano que a los postre fue protagonista en la final de la Carabao Cup. “El día anterior intenté hacer una Panenka (en el entrenamiento), pero estábamos solos Luis Díaz y yo sin portero en la portería. Intenté tirar así y le dije: ‘Mañana si vamos a los corrales, tiro así’. No me creyó, pero cuando estaba caminando hacia la pelota para lanzar ese penalti, estaba en mi mente que dispararía un Panenka. ¡Funcionó!”.

Entre tanto, Liverpool se alista para lo que será el duelo definitivo de este martes ante el Inter de Milán. La serie la gana el cuadro inglés 2-0 y deberá mantener el resultado en su casa, frente a su hinchada.

El juego está programado para este martes 8 de marzo a partir de las 3: 00p.m. , hora colombiana.

.@_fabinhotavares has detailed his thinking behind his nonchalant penalty during the shootout of our Carabao Cup final victory over Chelsea – and how @LuisFDiaz19 didn’t believe he’d do it ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) March 7, 2022