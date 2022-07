Cristian ‘Chicho’ Arango es uno de los jugadores con mejores números en la Major League Soccer. Sin embargo, su estadía en Los Ángeles FC no está asegurada.

Aunque no es titular indiscutido, sí ha sido protagonista en la temporada, en la que ya acumula nueve goles y 20 asistencias. Incluso viene anotando en cuatro partidos consecutivos. No obstante, esto no sería suficiente para mantenerse allí.

Según reveló el periodista Michele Giannone, LAFC, elenco que acaba de sumar a sus filas a Giorgio Chiellini y a Gareth Bale, tendría que liberar seis cupos de su nómina, por lo que el colombiano sería uno a los que le abrirían la puerta de salida.

“Como se informó a principios de esta semana, #LAFC utilizará todo su DP (la regla del jugador franquicia) en un delantero 9. Características: Internacional, menor de 30, móvil. El equipo también está buscando sacar jugadores (hasta 6). Están abiertos y escuchando ofertas por Chicho Arango”, comentó el periodista.

Sources: Like reported earlier this week, #LAFC will absolutely use the DP on a striker 9 type. Characteristics: International, Under 30, Mobile. Team is also looking to move players out (up to 6). They are open & listening to offers for Chicho Arango. pic.twitter.com/6Lk456whBe

— Michele Giannone (@MicheleG3) July 1, 2022