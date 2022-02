¡La euforia de Klopp tras goleada de Liverpool y el abrazo a Luis Díaz!

Abrazo a Luis Díaz, abrazo a Van Dijk y enseguida el gesto de Jürgen Klopp de cara a la afición de Liverpool dentro del terreno de juego. Sucedió tras el 6-0 sobre Leeds United.

Lo hizo de cara a la tribuna principal de los fanáticos de los Reds. Un clásico. Luego del abrazo a Luis Díaz y Virgil van Dijk, el DT alemán gritó y gesticuló con rudeza por la victoria. El festejo fue enorme. Su equipo acababa de hacer 6 goles y gracias a eso quedó a 3 puntos del primer lugar en la Premier League. Tiene 6 victorias consecutivas. Todavía compite por los 4 títulos de la temporada.

Jürgen Klopp EUFÓRICO luego del final del encuentro. EMOCIONANTE, HAY QUE CREER. pic.twitter.com/jdCH42mClF — Liverpool FC (@LFCEspanol) February 23, 2022

Lo que dijo Klopp tras la goleada a Leeds United

-“Creo que para la gente es mejor tener una diferencia de 3 o 6 puntos que tener una de 20 o 30, por lo que ahora la Premier es más emocionante, pero tenemos que ganar muchos partidos contra todos los oponentes difíciles. Eso será una tarea complicada. Lo intentaremos”.

-“Son tres puntos los que hay de diferencia hasta el fin de semana y luego el City probablemente ganará, entonces volverán a ser seis. Si ganamos casi todos nuestros juegos, tendremos una oportunidad”.

-“Tenemos 10 días para jugar el próximo partido de liga y tenemos dos partidos de por medio en competiciones completamente diferentes. Uno es una final y el otro, cuartos de final u octavos de final. Serán partidos diferentes y tenemos estar preparado para ellos”.

– “Honestamente, no perseguimos al Manchester City. Tratamos de ganar nuestros juegos. Ahora que tenemos la final de copa, ¿Contra quién juega el City? No lo sé exactamente, pero probablemente ganarán. No tenemos que contar estas cosas, solo tenemos que ganar nuestros juegos”.

“Me encanta esta portería a cero. Todo lo que hacemos se basa en un alto rendimiento defensivo. Somos un buen equipo de fútbol y podemos tener éxito”.