Jugó en el Manchester City y elogió al ‘Cucho’ Hernández por lo hecho en la MLS

Juan Camilo Hernández pasa por un gran momento en la Major League Soccer y ha roto con todos los pronósticos, pues no se tenía en la retina como un gran goleador.

Y es que en solo tres partidos ya suma cuatro goles con el Columbus Crew e incluso impuso nuevo récord en la MLS, el cual tiene que ver con el primer jugador de la MLS en marcar cuatro goles en aproximadamente 90 minutos.

+ Lo nuevo en la carrera de Oswaldo Henríquez

Esto causó grandes comentarios de Bradley Wright-Phillips, exjugador inglés que vistió la camiseta del Manchester City y también estuvo en el Columbus Crew.

+ La curiosidad en el contrato de Miguel Borja en River. ¡Ojo a la cláusula de salida!

“No hay mucho que él no tenga. Hubiera dicho estatura, pero eso ha demostrado no ser un problema con dos goles de cabeza ya. ¿Qué no puede hacer? Cuando compras un gran fichaje, un fichaje de perfil, solo esperas que pueda hacer lo que ‘Cucho’ está haciendo. Es increíble, es un impulso para el equipo”, dijo Phillips para el cana oficial de The Crew.