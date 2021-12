Jorge Carrascal, ¿cerca del fútbol mexicano?

Jorge Carrascal podría compartir plantilla con Juan Fernando Quintero en 2022, ambos vistiendo la camiseta de River Plate. Sin embargo, desde México hay una opción.

Jorge Carrascal es uno de los jugadores de River Plate que más promete de cara al futuro. Sin embargo, el colombiano no se ha podido consolidar y sus buenos momentos han pasado a ser chispazos que no logran mantenerse. Pese a eso, desde México habría una fuerte opción, pero el elenco argentino no lo dejaría salir tan fácil y pediría una millonada.

Quintero, presionando su salida hacia River Plate

Según Felipe Sierra, experto en rumores del mercado, Monterrey estaría muy interesado en Jorge Carrascal y ya habría preguntado por las condiciones para su fichaje. Por su parte, River Plate no fue penoso y pidió, de entrada, una cifra tan alta que habría mitigado esa opción del fútbol mexicano.

🚨 #Monterrey sí preguntó por el colombiano Jorge Carrascal (23), pero de momento descartaron la posibilidad 👀 El precio que pide #RiverPlate por el volante es muy elevado. Me cuentan que la posibilidad existe, solo si ‘Rayados’ hace un gran esfuerzo económico pic.twitter.com/x2irRgzIPZ — Pipe Sierra (@PSierraR) December 8, 2021

Pese a lo costoso de su pase, Carrascal no tendría su futuro definido, y tal como lo asegura esta versión, Rayados todavía podría atreverse a hacer una oferta y llevarse al colombiano. Eso sí, el club donde militan Duván Vergara y Stefan Medina tendría que hacer “un gran esfuerzo económico”.

Marcelo Gallardo no se irá de River Plate

Carrascal disputó 42 partidos en 2021, marcando tres goles y dando tres asistencias. Asimismo, con apenas 23 años y un prolongado paso por el Karpaty de Ucrania, el talentoso colombiano ya tiene en su haber 79 partidos oficiales con la camiseta del campeón argentino.