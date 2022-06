Johan Carbonero: el porqué no lo dejan festejar bailando… ¿y el último gol en Gimnasia?

Mientras protagoniza el mercado de fichajes en el fútbol argentino, Johan Carbonero juega y sigue marcando. ¡Golazo a Patronato! Y así es la anécdota de su festejo.

Pasó en el partido de la Fecha 2 en la liga argentina. Volvió a ser titular con Gimnasia LP ya que su paso a Racing Club sigue en negociaciones. Todavía no hay algo definido. Así que se debe al club platense que lo fichó cuando estaba en Once Caldas. Y volvió a marcar. Abrió el triunfo sobre Patronato (2-0) con un golazo que podría ser el último y tuvo un festejo prudente.

Lo que dijo Johan Carbonero de su futuro y su festejo en ESPN

¿Paso a Racing? “No sé, esperemos que si se da, bienvenido sea. Para eso se trabaja. Si se da, bien. Me pone contento que Racing se fije en mí. Esperemos que se dé y si no, seguir trabajando que otras opciones vendrán”.

El festejo. ¿Por qué no bailó? “Mis compañeros no me dejan festejar bailando. ¿Te dicen que tienes que ser más serio? Sí, sí. Bailo pero en público casi no me gusta”.

Carbonero (en carpeta de Racing) vio su gol vs. Patronato gracias a #ESPN y atención… ¡contó que no lo dejan festejar con baile! ¿Por qué? Mirá… pic.twitter.com/teZoe4nhx4 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2022

El golazo de Johan Carbonero a Patronato (ESPN)

¡ATENCIÓN RACING! Gimnasia se fue al descanso 1-0 arriba en el Bosque vs. Patronato por este golazo de Johan Carbonero, en la #LigaProfesional. ¿Fichará la Academia al jugador colombiano? pic.twitter.com/k7T3NOENEQ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2022

Johan Carbonero sobre su futuro

“Si se da lo de #RACING me pone contento”. “El equipo juega bien. Lastimosamente quedó eliminado, pero es un equipo grande y juega bien a la pelota. Mi representante no me dice nada. Hay muchas trabas. Gimnasia, Once Caldas… Está complicado el pase, pero esperemos que se resuelva”.