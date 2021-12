¿Intoxicación? El escándalo de Villa y Cardona en Boca sería nueva indisciplina

Sigue el escándalo en Argentina que involucra a dos de los colombianos de Boca Juniors. En un principio se habló de una pelea entre Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, por lo que no habían sido titulares en el duelo de este martes frente a Newell’s, que terminó por 0-0.

Y es que previamente, los tres estaban en el onceno inicialista para jugar el domingo pasado y luego, cuando se pospuso el duelo por mal tiempo, ya no aparecieron entre la formación, pero sí en el banco. Sin embargo, el entrenador Sebastián Battaglia explicó que nada tenía que ver el tema con algún problema entre los futbolistas.

“Desmiento totalmente que hubo una pelea entre integrantes del plantel. Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano tuvieron una intoxicación, por eso hicimos los tres cambios”, expresó.

No obstante, las dudas continuaron y ahora desde territorio gaucho se habla de un caso de indisciplina. La cuenta La12tuitera y TyC Sports detallaron lo sucedido. “Hubo un acto de indisciplina de Zambrano, Cardona y Villa. Los capitanes lo tomaron mal. Y el grupo avaló que no sean titulares. Ante la falta de pocos partidos, el DT no prescindirá de nadie. Luego la dirigencia decidirá qué hacer”, aseveraron.

De otro lado, el diario Olé investigó y escribió lo propio. “Algo sucedió entre el domingo, cuando los tres habían firmado planilla como titulares previo a la suspensión, y el martes, cuando finalmente se jugó el partido y quedaron afuera”, dijeron y el periodista Leandro Aguilera coincidió: “La intoxicación se dio cuando el lunes los liberaron desde las 12 a las 22hs”.

Por lo tanto, dedujeron que la enfermedad no tenía que ver con la decisión del DT. “¿Qué hizo que eso se alterara? Un ‘acto de indisciplina’, le dijeron a Olé el mismo martes y eso fue ratificado en estas horas desde el propio club”, agregaron.

Y contaron lo que averiguaron. “Según le confirmaron a Olé desde el predio de Ezeiza, los tres jugadores en cuestión, durante la tarde del lunes, ‘comieron o tomaron algo que les hizo mal o que no tenían que comer o tomar, porque no es que le pasó a todos: solo a ellos’. Y ante la repregunta sobre el origen de esa situación, la respuesta fue: ‘Más no te puedo decir, pero fue una medida que tuvo que tomar Battaglia’. ¿Por qué? No habría sido lo único… en principio, no habría sido un solo acto de indisciplina el que cometieron los tres, sino más de uno”, revelaron.

Por lo tanto: “el plantel reaccionó mal ante ‘la indisciplina’ de esos tres jugadores y hubo un fuerte malestar interno”, agregaron. Entonces, ahí fue que Battaglia consultó a los referentes para determinar si los usaba en el encuentro. “No por falta de autoridad, sino por manejo interno de grupo. Porque incluir a los tres ‘sancionados’ en el banco también podía provocar lo que finalmente sucedió: que quienes habían cometido una ‘indisciplina’ luego entraran como ‘salvadores’”, indicaron.

El caso sigue siendo toda una bomba y no hay ninguna comunicación oficial. Lo que sí es cierto es que otra vez los cafeteros están incluidos en polémicas, escándalos y problemas con el elenco Xeneize. ¡De no creer!