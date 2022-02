¿Es porque llegó Luis Díaz, Klopp? ¡Tremenda confesión del DT!

Jürgen Klopp ha sugerido que la llegada de Luis Díaz a Liverpool ha elevado tanto el nivel del equipo de Liverpool, que es el mejor que ha tenido.

¡Esas son palabras mayores! El alemán ha dirigido a un par de planteles que llegaron a finales de Champions League. Con el propio Liverpool ya supo ganarla y aun así, dice que el actual se destaca por encima de todos. Da la casualidad que lo dice tras haber logrado el fichaje de Luis Díaz por el que tanto insistió. Ya lo tiene y ahora llega esta afirmación.

Lo que dijo Klopp sobre el equipo de Liverpool

“Este es un equipo top y el mejor que he tenido, pero se trata del ambiente que podemos crear en el estadio. No ganas en Milán porque eres bueno, ganas por lo que quieres y luchas”, aseguró Klopp, cuando le preguntaron por la victoria a mitad de semana en la Champions League.

Y agregó que si bien este es el mejor equipo del que se ha hecho cargo, hay suficiente competencia para garantizar que nadie la tenga fácil. “No somos los Harlem Globetrotters (…). Hay muchos buenos equipos con los que tenemos que luchar. Necesitamos a todos y cada uno de estos jugadores”. En su plantel ya está Luis Díaz. Con él se garantizó tener otro tipo de variantes con las que piensa sorprender en más de un partido. ¿Uno de ellos será este fin de semana?

“Hablamos constantemente sobre esto: Diogo Jota ahora está fuera y no sabemos por cuánto tiempo. Sabemos que tenemos un muy buen equipo, pero al final tenemos que cumplir y tenemos que luchar (…).”De todos los problemas que tengo, el más pequeño es el Man City. No hay un minuto en el que pienso en ellos. No pensamos en lo buenos que podemos ser, solo tenemos que luchar. Nadie está contento con ser segundo, tenemos que competir”.

Los Reds están invictos en sus últimos 10 juegos en todas las competiciones y aún no han perdido en el 2022. Su última derrota fue en Leicester en diciembre.