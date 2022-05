Duván Vergara habló sobre su recuperación en Monterrey

A comienzos de este año, el monteriano sufrió una dura lesión en una de sus rodillas y ahora está a la expectativa de su regreso a las canchas.

Desde que Duván Vergara llegó a Rayados de Monterrey, venía sumando muy buenas actuaciones que hacían que mucha gente lo pidiera a la Selección Colombia. Sin embargo, cuando más merecía su llamado, sufrió la complicada lesión de rotura de ligamentos cruzados, por lo que se vio obligado a pasar varios meses por fuera de las canchas.

Esta semana, el jugador cumplió 3 meses de su recuperación, pero aunque iría sobre el 50% de tiempo de baja, lo que se ha reportado desde la prensa mexicana que no sería considerado por el equipo para el segundo semestre de este 2022, por lo que estaría regresando a las canchas hasta el próximo año. Vergara habló de esta situación.

En diálogo con Multimedios Deportes, comentó. “No sé, eso es parte administrativa y del técnico sí quiere contar conmigo; si llego, no sé. Esperemos la evolución; él habla conmigo y dice que me quiere tener y eso es lo importante. Es cuando Dios quiera. Mientras, a recuperarse. Puedo estar en octubre. No se que día, eso depende de la evolución mía. La idea es estar, quiero estar lo más pronto. Quiero jugar. Espero volver en octubre“.

Y añadió. “Cumplo tres meses después de la operación. Esperemos que sigamos bien. Fue de los momentos más duros de mi carrera. Había tenido otra operación, pero superó mis expectativas, nunca pensé que me fuera a lesionar tan duro y fuerte. Me caí mucho al principio, pero al pasar de los días, uno ve que hace más cosas y se acerca el tiempo, lo llena de satisfacción. Ir al estadio, ver la hinchada, los compañeros, me da esperanza”.