Doblete y golazo del colombiano que la rompe en la Masía del Barcelona

Otro partidazo para Juan David Fuentes con el Juvenil A del Barcelona. El colombiano marcó por duplicado en el triunfo por 2-5 sobre Damm.

Ese fue partido de la Jornada 19 en la División de Honor. El cuadro culé terminó goleando. Además de Juanda, marcaron Fermín, Josep y Víctor. De tal forma el Barcelona sacó más ventaja en el liderato del certamen. Los comentarios sobre ese equipo blaugrana son bastante positivos y mucho tiene que ver el atacante colombiano.

Tiene padre español y madre colombiana. Está en las categorías inferiores del Barcelona hace varios años. En mayo de 2020, en entrevista con Caracol Radio, señaló que es un orgullo vestir la camisa azulgrana y que sus mayores sueños son volver a la Selección Colombia y llegar al primer equipo culé.

“Decidí fichar por el Barcelona. Como cualquier niño, tenía el sueño de jugar en el Barcelona. Y desde ahí llevó tres años. Todo muy bien, agradecido, aprovechando cada día al máximo para conseguir mi objetivo, que es ser profesional y jugar en la Selección Colombia“, precisó.

Ya ha sido convocado a la Selección Colombia. “Gracias a Dios me llamaron el año pasado, y bueno yo desde pequeño que vine para España siempre le dije a mis padres que mi sueño era jugar para ellos. Sé que no había tenido una infancia muy larga en Colombia, pero bueno es donde yo nací, donde es mi madre, mi hermana…”.

Juanda Fuentes sigue formándose deportivamente en el Barcelona. Allí ya tiene goles incluso en la UEFA Youth League. Ahora está sumando en la liga de su categoría. ¡Y de qué forma! Hizo un golazo de tiro libre.

Here is the Free Kick Golazo that Juanda Fuentes scored against Damm today 🔥 pic.twitter.com/x9DdYR4G2B

— FCB Canteranos (@fcbcanteranos) February 6, 2022