¡Doblete del ‘Cucho’ Hernández en su segundo partido en la MLS!

Juan Camilo Hernández está demostrando porqué es uno de los fichajes más caros de la MLS; con el Columbus Crew empezó haciendo goles rápidamente.

El colombiano volvió a ingresar desde el banco de suplentes , tal y como lo hizo en el debut. En la noche de este miércoles visitaron al DC United por la fecha 20 y el ‘Cucho’ fue el gran protagonista. Sin embargo, no le pudo dar los tres puntos a su equipo.

Juan Camilo ingresó al minuto 46′, cuando el juego iba 0-0 y al 62′ hizo un soberbio golazo: recibió por derecha y enganchó hacía el centro, miró la portería y la clavó al segundo palo del portero rival.

Cucho Hernández banger puts #Crew96 ahead!

He comes on to start the second-half and makes it 1-0. pic.twitter.com/e9pPme4Kjx

— Major League Soccer (@MLS) July 14, 2022