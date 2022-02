David Ospina y Real Madrid: ¡Cogió fuerza el negocio!

David Ospina sigue sin renovar su contrato con el Napoli, el cual finaliza a mitad del 2022. Ante esto, son varios lo rumores que lo vinculan con otros equipos europeos.

Comenzó el 2022 y el nombre de David Ospina ha sonado en grandes equipos europeos como Juventus, Manchester United y el mismo Real Madrid.

Ahora, este martes, el rumor con el equipo español cogió fuerza, según información que llegó desde Italia, emisarios del cuadro ‘merengue’ viajarán en las próximas horas para hablar con el golero colombiano.

Según el medio ‘Il Napoli Onlinne’, “el periodista Fabio Santini habló de dicho interés y de la negociación. Agregó que emisarios del club español estarán próximamente en Italia para hablar con el guardameta sudamericano”.

Esto no es descabellado teniendo en cuenta que Lucas Jaramillo, representante de Ospina, hablo hace unos días sobre el futuro del guardameta, en donde manifestó que “hay muchos clubes interesados en David Ospina en este momento, afortunadamente. No voy a confirmar si este si o no. Hay muy buenas opciones y estamos analizando, porque hay tiempo”.