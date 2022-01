David Ospina o Alex Meret ¿Quién Renovará con el Napoli?

Napoli estaría dispuesto a renovarle el contrato a David Ospina. Sin embargo, de darse la continuidad del colombiano, su compañero Alex Meret seria transferido.

Para nadie es un secreto el papel tan importante que cumple el arquero colombiano de 33 años en el conjunto napolitano, sus actuaciones y liderazgo en el campo se ve reflejado en la confianza que el D.T y sus propios compañeros le ha demostrado.

Últimamente, se han escuchado varios rumores que hablan sobre el interés de grandes conjuntos europeos por contar con los servicios del guardameta cafetero. Su experiencia en el viejo continente lo hacen ver llamativo para equipos como el Real Madrid, Manchester United y equipos de Arabia.

De igual manera también se dio a conocer que el Napoli quiere extender el contrato del portero Alex Meret, quien volvió a jugar recientemente tras la molestia de Ospina. El contrato del guardameta italiano vence en junio del año 2023 y se le ofreció una extensión por 4 años más con un salario de casi tres millones de euros al año, pero según el periodista Nicolò Schira, este habría rechazado la oferta. Meret pide jugar más.

La cuestión es que el club italiano quiere renovarles a ambos, pues Ospina también termina contrato en junio, pero en caso de una posible permanencia del colombiano en Napoli, el italiano buscaría definitivamente nuevos aires para su carrera.

Cabe recordar que Meret volvió al arco napolitano ante el Bolonia gracias a la molestia de Ospina, pero antes de eso no jugaba desde el 28 de agosto de 2021. ¿Habría un lugar para el italiano en caso de una partida de David?

🔥 The lads are out on the pitch warming up!

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XFBoA1mUdT

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 17, 2022