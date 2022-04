Cristian Bonilla, portero colombiano de proceso de Selección Colombia, salió del fútbol colombiano y en las últimas horas confirmó su retiro del fútbol profesional.

Luego de haber estado en 2021 con La Equidad y no correr con suerte, llegó como agente libre a la segunda división de los Estados Unidos, más exactamente al San Antonio FC, donde solo disputó tres partidos y era el guardameta titular.

+ Nuevo pretendiente para Luis Sinisterra: ¡Ahora desde la Premier League!

No obstante, luego de varios entrenamientos y no sentirse conforme, este domingo 3 de abril, a través de un comunicado oficial, Bonilla anunció su retiró del futbol profesional.

“En primer lugar, me gustaría expresar mi aprecio y gratitud a todos los fanáticos de San Antonio FC por la forma en que me recibieron en los últimos meses. He tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional por motivos personales. Estoy muy agradecido con todos aquí y me voy muy feliz de haber sido parte de una ciudad tan hermosa y un club tan maravilloso. Les deseo lo mejor a todos en SAFC y continuaré apoyando al equipo, que creo que puede ganar un título de campeonato de la USL esta temporada”.

Cristian Bonilla también fue entrevistado por Caracol Radio y allí confesó que “un día me desperté y dije, ya, estuvo bueno y decidí retirarme. Ya no sentía el fútbol como antes”.

La trayectoria de Cristian Bonilla

2010 – 2012: Boyacá Chicó

(2012 – 2014) y (2016 – 2017): Atlético Nacional

(2015), (2017 – 2018), (2019 – 2020) y (2021): La Equidad.

2018 – 2019: Al Feiha – Arabia Saudita.

2020: Millonarios.