Borré, Morelos y Muriel conocieron sus rivales en la Europa League

Se definieron los enfrentamientos de cuartos de final de la Europa League donde jugarán Santos Borré, Alfredo Morelos y Rafael, Luis Muriel.

Se llevó a cabo el sorteo del segundo torneo más importante en Europa y se conocieron los equipos que enfrentarán los jugadores colombianos que clasificaron a los cuartos de final que se jugarán el 7 y 14 de abril del 2022.

Sorteo de la Europa League

Partidos de ida 7 de abril

Leipzig vs. Atalanta

Eintracht Frankfurt vs. Barcelona F.C.

Olympique Lyon vs. West Ham

Sporting Braga vs. Rangers

Partidos de vuelta 14 de abril

Atalanta vs. Leipzing

Barcelona F.C. vs. Eintracht Frankfurt

West Ham vs. Olympique Lyon

Rangers vs. Sporting Braga

Los Jugadores colombianos que disputarán los cuartos de final de la Europa League son Luis Fernando Muriel de Atalanta, Rafael Santos Borré del Eintracht Frankfurt y Alfredo Morelos con Rangers. Los tres jugadores fueron convocados por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia para ser parte de los últimos juegos de la Eliminatoria Sudamericana.

