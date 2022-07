Así nació el “Baile del Colibrí”, el festejo de Borja furor en River

Empezaron los goles de Miguel Borja en River Plate y con ellos, claro, el festejo que tanto ha llamado la atención. Así es la historia del “Baile del Colibrí”.

Nació hace poco más de un año. Fue previo a la Copa América 2021 en la que empezó a mostrarlo. ¡Lo hizo nada menos que ante Argentina! Cómo no acordarse del momento en que bailó frente al Dibu Martínez en la definición por penaltis. Desde ese momento empezó a verse el festejo que ha hecho viral Miguel Borja, hoy con más trascendencia porque empezó a hacerlo con la camiseta de River Plate. Entonces surge la inquietud. ¿De qué se trata?

Lo que contó Miguel Borja del “Baile del Colibrí”

“Mi hijo Samuel hace muchas celebraciones y me dijo que me inventara una nueva. La hicimos. Se llama ‘El Baile del Colibrí’”, contó a mediados de 2021 cuando empezó a hacerlo. ¿Por qué ese nombre? En el baile que hace al momento de la celebración, el goleador intenta imitar el movimiento del ave, que se mueve constantemente y velozmente sus alas y patas. Por eso el nombre.

Miguel Borja, después de hacer un gol, busca coordinar totalmente pies y manos en un solo movimiento. Usa el dedo índice de cada una apuntando para adelante y moviéndose al ritmo de un repiqueteo. Ese baile, conocido como El Colibrí, está siendo tendencia. Periodistas e hinchas han empezado a imitarlo en Argentina. Llama mucho la atención. Ya se vio por primera vez en el gol que el colombiano le hizo a Aldosivi. Por eso la trascendencia de estas horas.

Miguel Borja y sus palabras tras el primer gol con River

“Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite”, declaró tras el partido.

Y agregó: “El defensa me cerró bien y vi a Lucas Beltrán que estaba solo. Obviamente hay que pensar en el equipo, mi gran meta. Me gusta tirar un poquito de magia, siempre con el respeto hacia el rival”.

¡El golazo de Miguel Borja! (ESPN)

Las asistencias de Borja (ESPN)

River no podía con Devecchi, hasta que Borja bajó ¡DE PECHO! un centro de Nico De La Cruz y Palavecino marcó el primero del partido ante Aldosivi en Mar del Plata. pic.twitter.com/oGmFTPGNYp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2022

Los perfectos 30 minutos de Borja ante Aldosivi

Reemplazó a Esequiel Barco. El juego entre Aldosivi y River Plate estaba igualado. 10 minutos después pasaron a ganarlo. Marco Agustín Palavecino tras un pase de Miguel Borja con el pecho. De esa forma detuvo el balón tras un centro de Nicolás de la Cruz. Enseguida dejó solo de cara al gol a Lucas Beltrán, tras una jugada con varios enganches en el área. Y para cerrar su perfecto partido, aprovechó una presión de su compañero en ataque para quedar solo frente al arquero José Devecchi al que venció con una definición rápida.