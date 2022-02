Así fue el primer partido de Luis Díaz en Anfield: asistencia y susto

El colombiano hizo su primera aparición con la camiseta del Liverpool donde dejó buenas impresiones y logró darle un susto a todos.

Este domingo, solamente 2 días después de haber llegado a territorio inglés tras la fecha FIFA, el extremo Luis Díaz pudo jugar su primer partido con el Liverpool. El equipo ganaba 1 – 0 en la FA Cup ante Cardiff City y el técnico Klopp decidió enviarlo al campo de juego sobre el minuto 58, siendo el primer colombiano en la historia en jugar con este club.

Tras 10 minutos en el campo, el ex Junior fue a presionar en el área rival, desarmó al defensor que tenía la pelota y se armó una buena jugada con su habilidad sobre la última raya para escapar y habilitar a Minamino, quien marcó el 2 – 0 y lo dejó sumar su primera asistencia.

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19 🔴

Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake 💥#EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022