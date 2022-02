“Algunos hinchas están contentos por que me voy”: Jorge Carrascal

El colombiano se despidió de River Plate y del entrenador Marcelo Gallardo, antes de su regreso al fútbol de Europa.

Jorge Carrascal irá al fútbol ruso después de tener varias posibilidades de hacer parte del once ideal de Marcelo Gallado y no conseguir la regularidad necesaria para mantenerse en River.

A pesar de las oportunidades que le dio Gallardo al colombiano para que tenerlo en cuenta, no se logró y Carrascal se va del millonario, pero no cierra la puerta para volver, “River es un club grande con mucha presión. Yo creo que lo hice bien, no lo hice mal. Faltó un poquito pero siempre hay revancha”.

+El jugador colombiano en Ucrania, que vive la amenaza de una guerra

+“Es un futbolista del que esperamos mucho”: Cafú habló de James

Jorge Carrascal fue muy criticado por parte de los hinchas de River Plate y por su irregularidad y el colombiano dejó un mensaje claro antes de dejar Buenos Aires, “Algunos hinchas están contentos por que me voy y otros tristes. Le cogí mucho cariño a la gente. Esto puede ser un hasta luego”.

El colombiano no solo dejó la puerta abierta a un posible regreso al club, además expresó que se va “muy triste, ya estaba acostumbrado a lo que era River”.