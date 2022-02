Alfredo Morelos: “quiero jugar con la camiseta de la Selección”

El tercer goleador de la historia en la Europa League habló sobre su deseo de estar en la Selección Colombia y brindar su potencial como delantero.

El “búfalo” de Cereté fue figura en el partido que disputó el Rangers frente al BorussiaDortmund y pudo anotar un de los goles de la victoria de su equipo. Morelos había anotado un segundo gol, que al final fue dado como autogol.

El delantero expresó su deseo de estar en la Selección Colombia, “no se me ha dado la oportunidad en la Selección, pero tengo mucha fe. Yo creo que me llegará esa oportunidad y cuándo la tenga la aprovecharé. Si me toca jugar en otra posición lo haré porque tengo claro que quiero jugar con la camiseta de la Selección”.

El colombiano también comentó sobre la falta de gol de la tricolor, uno de los problemas que tiene en veremos la clasificación al Mundial de Catar. “Se nos ha cerrado la portería, eso no dura para siempre. Hay que tener mucha tranquilidad, seguir trabajando”, expresó Morelos.

+Morelos, protagonista en la victoria histórica de Rangers ante el Dortmund

+El reconocimiento de la Conmebol a Carlos Bilardo

Alfredo Morelos habló sobre su presente profesional en su equipo, el Rangers en el que a podido demostrar su gran potencial goleador y que le ha dado la oportunidad de destacarse en el fútbol europeo. “Muy satisfecho por lo que se está haciendo, creando muchas expectativas. Estoy muy feliz”, confesó el colombiano.