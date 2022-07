A Chicho Arango no le gustó que lo sustituyeran por Gareth Bale

Gareth Bale, con 33 años y una hoja de vida cargada de experiencia en grandes clubes del mundo, no llegó a Los Angeles FC para ser suplente.

Tendrá que jugar o al menos recibir las oportunidades suficientes para demostrar qué tiene y si con eso le alcanza para sacarle el puesto a jugadores como Chicho Arango.

El delantero colombiano ya ha sido relevado dos veces por Bale. La última, en la victoria sobre el Seattle Sounders por 2 – 1, no fue muy bien recibida que digamos por parte del Chicho. Se le notó el fastidio. No quería salir, estaba indispuesto con la situación. Aceptó a regañadientes la determinación.

Los goles de la victoria para Los Angeles FC, que cabalga la Conferencia Oeste de la MLS con 48 puntos, fueron de Okopu y Vela; es decir, 2 de los atacantes titulares marcaron. Faltó el tanto del Chicho, negado en esta ocasión. A los 62 minutos llegó el cambio por el galés.

A favor de Arango reside el hecho de ser el actual goleador del equipo con 9 conquistas. Le saca dos de ventaja al mexicano Carlos Vela. Bale lleva un tanto en 3 partidos y ese gol lo hizo tras asistencia del Chicho.

A lo mejor en el cuerpo técnico buscan la mejor combinación posible en un equipo con bastante artillería para ser un gran protagonista en esta temporada de la MLS. “Estoy muy feliz cuando los jugadores están molestos… Significa que les importa”, dijo el DT Steve Cherundolo al ser cuestionado acerca de la reacción que tuvo Arango durante el cambio.

#LAFC Gareth Bale makes his home debut for the black and gold. Chicho Arango seemed upset with being subbed off. pic.twitter.com/Z8vh7TD5xr

— Gio Garcia (@GioGarciaLA) July 30, 2022