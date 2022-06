Ya van 2 bajas y pueden ser más en el América de Cali

De momento, han salido pocos jugadores del cuadro escarlata para el segundo semestre, pero el cuerpo técnico prescindiría de más nombres en su nómina.

En América de Cali esperan hacer pocos movimientos en este mercado de fichajes, puesto que el equipo no puede hacer contrataciones y aquellos jugadores que salgan no podrían ser reemplazados. Sin embargo, se tomarán decisiones y es posible que el cuerpo técnico decida no contar con algunos nombres que entrenan hoy en día junto al plantel.

De momento, ya salieron dos jugadores que estuvieron sumando minutos en el primer semestre: Larry Angulo, quien regresó al club dueño de sus derechos deportivos, Independiente Medellín, y Yáliston Martínez, un canterano que fue cedido al Cúcuta Deportivo. Sin embargo, podrían no ser los únicos.

Según comentó el presidente ejecutivo de la institución, Mauricio Romero, el técnico Alexandre Guimarães recién está haciendo la valoración de su nómina, por lo que en el trascurso de estas semanas se podrían tomar decisiones. Ya están buscando un equipo para el defensor Jorge Segura y hay ofertas para llevarse a Joel Graterol.

El dirigente comentó. “De acuerdo al cronograma que ha ejercido el cuerpo técnico, las primeras semanas eran para temas de cargas, de medir fuerzas. Ya a partir de ahora los entrenamientos van de acuerdo a la velocidad y al planteamiento de la idea, ahí es cuando el profe comenzará a tomar decisiones que nos planteará y ahí ya veremos qué hacemos. Por ahora lo vital es recuperar toda la nómina“.