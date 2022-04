Tulio Gómez y la razón por la que no sacó a Osorio antes

Luego de estar durante varios meses en conflicto con el técnico, finalmente el directivo llegó a un acuerdo para la rescisión de contrato.

En América de Cali llevan varios meses con un nivel muy bajo a lo esperado. Aunque muchos hablan del nivel individual de los jugadores, la situación con el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio fue un factor importante, por lo que los directivos tomaron la decisión de buscar un acuerdo para rescindir su contrato, a pesar del alto costo que le valió a la institución.

Sin embargo, durante meses ambas partes mostraron lo inconformes que estuvieron trabajando en el club, por lo que le consultaron a Tulio Gómez por la razón por la que no lo sacó antes. “Porque el técnico no se quería ir, pero nosotros vimos que eso no era viable ya que íbamos de mal en peor. Desde diciembre vi que no íbamos para ninguna parte“, dijo a El País de Cali.

Sobre la clasificación a cuadrangulares, comentó que quedaron golpeados por el proceso de Osorio. “Tenemos apenas un 1% de posibilidades de clasificar y el 99% de fe. Pero no se justifica que con el costo de la nómina y el costo del cuerpo técnico anterior, América esté por debajo de muchos clubes chicos cuyas nóminas no cuestan ni la mitad de la del América“.

Y añadió. “Lamentablemente nos equivocamos con el cuerpo técnico anterior y hoy ese error se ve reflejado en la tabla de posiciones, cuando deberíamos estar de cuartos o de quintos. Hoy dependemos de cuatro o cinco milagros para clasificar“.